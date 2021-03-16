Хоккеист питерского «Динамо» Файзутдинов скончался после попадания шайбы в голову

Защитник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался в больнице, сообщает пресс-служба клуба.

Молодой хоккеист был госпитализирован в тяжелом состоянии по ходу матча плей-офф против «Локо» после попадания шайбы в голову. Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трех дней. Несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти хоккеиста не удалось.

В память о 19-летнем хоккеисте «Динамо» ближайшие матчи плей-офф МХЛ и КХЛ, а также матч 1/4 финала ВХЛ «Динамо Санкт-Петербург» — «Нефтяник» начнутся с минуты молчания.

Файзутдинов всю профессиональную карьеру провел в петербургском «Динамо». В МХЛ он провел 191 матч и отметился 19 голевыми ассистами. Нынешний сезон он впервые начал в качестве капитана команды.