Госдума рассмотрит инициативу ужесточить наказание за постоянную езду в нетрезвом виде

Госдума рассмотрит инициативу ужесточить наказание за постоянную езду в нетрезвом виде. Необходимо активно применять нормы Уголовного кодекса РФ, а не только их ужесточать в сфере борьбы с систематическим управлением машиной в нетрезвом виде. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя инициативу МВД.

Также спикер отметил, что если анализ покажет необходимость ужесточения наказаний, тогда «будем поддерживать».

Ранее сообщалось, что МВД России по поручению вице-премьера Юрия Борисова разработало поправки в Уголовный кодекс РФ об увеличении максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в состоянии опьянения.

