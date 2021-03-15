Евросоюз начнет переговоры по закупке «Спутника V»

Правительства стран Европейского союза рассматривают возможность начала переговоров по закупке российской вакцины «Спутник V» с ее разработчиками, сообщает Reuters.



Для запуска процесса необходимы запросы от четырех стран ЕС. Закупки начали Словакия и Венгрия, Чехия выражала интерес к поставкам вакцины. Также возможность производства российского препарата на крупнейшем в стране биореакторе вакцин — заводе ReiThera — рассматривает Италия.

Как отмечает издание, если ЕС договорится о поставках «Спутника», это станет «дипломатическим триумфом» Москвы. Также ее одобрение может привести к расколу — страны поделятся на тех, кто увидит в закупках возможность сотрудничества с Москвой, и на тех, кто не захочет дарить России «пропагандистскую победу».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что вакцину «Спутник V» получили около 7 млн человек.

Маргарита Головатенко