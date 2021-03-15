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Евросоюз начнет переговоры по закупке «Спутника V»

10:56, 15.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Евросоюз начнет переговоры по закупке «Спутника V»
Фото: realnoevremya.ru

Правительства стран Европейского союза рассматривают возможность начала переговоров по закупке российской вакцины «Спутник V» с ее разработчиками, сообщает Reuters.

Для запуска процесса необходимы запросы от четырех стран ЕС. Закупки начали Словакия и Венгрия, Чехия выражала интерес к поставкам вакцины. Также возможность производства российского препарата на крупнейшем в стране биореакторе вакцин — заводе ReiThera — рассматривает Италия.

Как отмечает издание, если ЕС договорится о поставках «Спутника», это станет «дипломатическим триумфом» Москвы. Также ее одобрение может привести к расколу — страны поделятся на тех, кто увидит в закупках возможность сотрудничества с Москвой, и на тех, кто не захочет дарить России «пропагандистскую победу».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что вакцину «Спутник V» получили около 7 млн человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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