Главное к утру: новый налог в России, татарстанцы стали чаще сообщать о нарушении прав и свобод
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 19 февраля:
- В России может появиться налог на старательскую деятельность. Законопроект уже готовит Минфин РФ. Изменения затронут часть вторую Налогового кодекса РФ. Минфин предлагает ввести новую категорию налогоплательщиков — старатели, а также прописать и новую цель налогообложения — старательскую деятельность. Под этим подразумевается поиск и извлечение драгоценных металлов, таких как золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, которые ведут граждане России, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
- В прошлом году в адрес Уполномоченного по правам человека в Татарстане Сарии Сабурской поступило 5 859 обращений от жителей республики. Информация о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина содержалась в 3 996 из них. В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в РТ татарстанцы обратились 4 713 раз.
- Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сообщил, что исчезают ценности эпохи Просвещения — главенство разума, терпимость и взаимоуважение. По его словам, мир входит в период пост-Просвещения. «На их месте, как мы видим, разрастаются национализм, популизм, ксенофобия, идеи превосходства белой расы, неонацизм. Расизм — в самом центре этого безумия», — считает он.
- В Набережных Челнах на премьерном показе первой серии проекта «Мастер» о гоночной команде «КАМАЗ-мастер» продюсер сериала Федор Бондарчук рассказал о процессе съемок. «Шли к производству и началу съемочного периода почти 5 лет, поэтому у нас была возможность и побывать на заводе, и работать со сценаристами и консультантами вместе с теми, кто создает эти машины, а потом на них выигрывает», — рассказал он. Актеры сериала «Мастер» сообщили, что подходили к его съемкам с большой ответственностью, «потому что снимали про что-то настоящее». В процессе создания проекта им пришлось столкнуться с рядом трудностей, в том числе насекомыми в пустыне, из-за которых приходилось переснимать некоторые моменты.
- В Набережных Челнах с начала 2021 года в пяти ДТП с пьяными водителями пострадали 10 человек. Также в автограде за неполные 2 месяца пресекли 202 факта управления автомобилями в нетрезвом состоянии. В прошлом году в Челнах по вине пьяных водителей произошло 46 аварий, в результате которых два человека погибли, а еще 66 получили различные травмы.
- Елабужский, Заинский и Альметьевский районы Татарстана остаются неблагополучными по распространению африканской чумы свиней. Ситуация с АЧС в республике оценивается как напряженная. Последние два очага вируса африканской чумы свиней выявили у диких кабанов в Альметьевском и Заинском районах республики.
- Американская газета Washington Post сообщила, что сотрудники госдепартамента США обратились в российским властям с просьбой получить прививку российской вакциной «Спутник V». Это связано с тем, что в Вашингтоне не смогли пообещать доставить в ближайшее время дипломатам вакцины от коронавируса американского производства.
- Казань вошла в топ-10 российских городов, которые туристы выбирают для весенних поездок по России. В столицу Татарстана намерены приехать 3% запланировавших путешествие россиян. Самыми популярными маршрутами стали Ялта, которую выбрали 22% туристов, и Севастополь (20%).
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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