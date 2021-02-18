СМИ: американские дипломаты просят сделать им прививку российской вакциной «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

Американская газета Washington Post сообщила, что сотрудники госдепартамента США обратились в российским властям с просьбой получить прививку российской вакциной «Спутник V».

Это связано с тем, что в Вашингтоне не смогли пообещать доставить в ближайшее время дипломатам вакцины от коронавируса американского производства, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что Госдепартамент США рекомендовал своим сотрудникам не прививаться «Спутником V», так как препарат до сих пор не одобрен ни Всемирной организацией здравоохранения, ни американским регулятором. Однако власти штатов право окончательного решения по вакцинации оставили за дипломатами.

Фото: Максим Платонов

Ситуация с нехваткой вакцин для сотрудников Госдепартамента США, наблюдается и в других странах. Государства, где работают американские дипломаты, предлагают им прививку препаратами от COVID-19, которые сами же ранее закупили у США.

Ранее в американской газете The Washington Post опубликовали статью, автор которой высказал мнение, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть успешна во всем мире.

Татьяна Демина