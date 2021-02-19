В Набережных Челнах с начала года в ДТП с пьяными водителями пострадали 10 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах с начала 2021 года в пяти ДТП с пьяными водителями пострадали 10 человек. Также в автограде за неполные 2 месяца пресекли 202 факта управления автомобилями в нетрезвом состоянии.

В прошлом году в Челнах по вине пьяных водителей произошло 46 аварий, в результате которых два человека погибли, а еще 66 получили различные травмы, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.



Помимо этого, в 2020 году в автограде сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 572 факта управления машинами в состоянии опьянении. 160 челнинских водителей привлекли к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего в в прошлом году в Набережных Челнах произошло 491 ДТП с пострадавшими. Погибли в авариях 16 человек, 595 пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

В конце января под Челнами столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Lada Granta: в результате ДТП погиб грудной ребенок.



Татьяна Демина