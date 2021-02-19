В Набережных Челнах с начала года в ДТП с пьяными водителями пострадали 10 человек
В Набережных Челнах с начала 2021 года в пяти ДТП с пьяными водителями пострадали 10 человек. Также в автограде за неполные 2 месяца пресекли 202 факта управления автомобилями в нетрезвом состоянии.
В прошлом году в Челнах по вине пьяных водителей произошло 46 аварий, в результате которых два человека погибли, а еще 66 получили различные травмы, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.
Помимо этого, в 2020 году в автограде сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 572 факта управления машинами в состоянии опьянении. 160 челнинских водителей привлекли к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в нетрезвом виде.
Всего в в прошлом году в Набережных Челнах произошло 491 ДТП с пострадавшими. Погибли в авариях 16 человек, 595 пострадавших получили травмы различной степени тяжести.
В конце января под Челнами столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Lada Granta: в результате ДТП погиб грудной ребенок.
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