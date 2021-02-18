Почти 4 тыс. татарстанцев обратились в 2020 году к омбудсмену РТ из-за нарушений прав и свобод

В прошлом году в адрес Уполномоченного по правам человека в Татарстане Сарии Сабурской поступило 5 859 обращений от жителей республики. Информация о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина содержалась в 3 996 из них .

Для сравнения, в 2019 году к Уполномоченному по правам человека в РТ татарстанцы обратились 4 713 раз.

В 2020 году через систему ГЛОНАСС к омбудсмену Татарстана поступило 1 863 сообщения. Для сравнения, в 2019 году из было зарегистрировано 541, сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека в РТ.

Также в прошлом году в ГИС РТ «Народный контроль» поступило 76 455 заявок, 59 382 (78%) из которых на сегодняшний день решены. В частности, рассмотрены 9 518 обращений татарстанцев по вопросам содержания и ремонта автодорог.

Фото: realnoevremya.ru

На контроль в 2020 году поставили 3 674 заявки, поступившие в ГИС РТ «Народный контроль». Это на 8% больше, чем в 2019 году.

Подробнее о том, на что жители Татарстана жаловались Омбудсмену в ковидном 2020 году, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина