В России может появиться новый налог

В России может появиться налог на старательскую деятельность. Законопроект уже готовит Минфин РФ.

Изменения затронут часть вторую Налогового кодекса РФ. Минфин предлагает ввести новую категорию налогоплательщиков — старатели, а также прописать и новую цель налогообложения — старательскую деятельность.

Под этим подразумевается поиск и извлечение драгоценных металлов, таких как золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, которые ведут граждане России, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Чтобы попадать под законопроект, они должны это делать на старательских участках и непромышленным способом.

Фото: realnoevremya.ru

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что это позволит ввести в легальный хозяйственный оборот непромышленные месторождения — ограниченные по запасам металла от одного до 20—30 кг. Оформить статус старателя можно будет с помощью цифрового сервиса, пишут «Известия».

В среду стало известно о планах Федеральной налоговой службы объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Это позволит россиянам видеть информацию о своих покупках, оплаченных банковскими картами.

Татьяна Леухина