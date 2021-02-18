Казань вошла в десятку российских городов, популярных для весенних путешествий

Казань вошла в топ-10 российских городов, которые туристы выбирают для весенних поездок по России. В столицу Татарстана намерены приехать 3% запланировавших путешествие россиян.

Самыми популярными маршрутами стали Ялта, которую выбрали 22% туристов и Севастополь (20%), выяснил сервис бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав бронирования туристами жилья с марта по апрель 2021 года.

Также весной этого года россияне планируют посетить Сочи (11%) и Санкт-Петербург (10%). У туристов оказались популярны маршруты в Шерегеш (8%) и Пятигорск (5%). Поехать весной в Лахденпохью планируют 3% туристов, в Москву и Домбай по 2%.



Ранее сообщалось, что столица Татарстана вошла в десятку городов, куда в феврале подешевели авиабилеты. В десятку городов также вошли Сургут, Владикавказ, Санкт-Петербург, Астрахань, Киров и Новый Уренгой.



Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что в 2020 году россияне потратили на путешествия от 30 тыс. до 40 тыс. рублей на человека. От 20 тыс. до 30 тыс. рублей смогли позволить 16,8% опрошенных. 16,3% респондентов смогли отдохнуть меньше чем за 20 тыс. рублей.

Татьяна Демина