В Татарстане три района остаются неблагополучными по АЧС
Елабужский, Заинский и Альметьевский районы Татарстана остаются неблагополучными по распространению африканской чумы свиней. Ситуация с АЧС в республике оценивается как напряженная.
«В 100 километровую угрожаемую зону попадает больше половины территории республики. Есть опасность дальнейшего распространения вируса с дикими кабанами», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
Распространение в Татарстане вируса АЧС может привести к заражению свиней в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах жителей республики. Это вызовет большие финансовые потери и поставит под угрозу продовольственную безопасность республики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Последние два очага вируса фриканской чумы свиней выявили у диких кабанов в Альметьевском и Заинском районах республики. По словам начальника Главного управления ветеринарии кабмина РТ Алмаза Хисамутдинова, их отстрел необходимо продолжить.
В конце января правительство Татарстана вновь постановило провести отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства в связи со вспышкой африканской чумы свиней на некоторых территориях республики.
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