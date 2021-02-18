В Татарстане три района остаются неблагополучными по АЧС

Елабужский, Заинский и Альметьевский районы Татарстана остаются неблагополучными по распространению африканской чумы свиней. Ситуация с АЧС в республике оценивается как напряженная.

«В 100 километровую угрожаемую зону попадает больше половины территории республики. Есть опасность дальнейшего распространения вируса с дикими кабанами», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Распространение в Татарстане вируса АЧС может привести к заражению свиней в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах жителей республики. Это вызовет большие финансовые потери и поставит под угрозу продовольственную безопасность республики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Фото: agro.tatarstan.ru

Последние два очага вируса фриканской чумы свиней выявили у диких кабанов в Альметьевском и Заинском районах республики. По словам начальника Главного управления ветеринарии кабмина РТ Алмаза Хисамутдинова, их отстрел необходимо продолжить.

В конце января правительство Татарстана вновь постановило провести отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства в связи со вспышкой африканской чумы свиней на некоторых территориях республики.



Татьяна Демина