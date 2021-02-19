Бондарчук рассказал о съемках сериала «Мастер» — видео

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В Набережных Челнах на премьерном показе первой серии проекта «Мастер» о гоночной команде «КАМАЗ-мастер» продюсер сериала Федор Бондарчук рассказал о процессе съемок, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



«Шли к производству и началу съемочного периода почти 5 лет, поэтому у нас была возможность и побывать на заводе, и работать со сценаристами и консультантами вместе с теми, кто создает эти машины, а потом на них выигрывает», — рассказал Бондарчук.

Актеры сериала «Мастер» сообщили, что подходили к его съемкам с большой ответственностью, «потому что снимали про что-то настоящее». В процессе создания проекта им пришлось столкнуться с рядом трудностей, в том числе насекомыми в пустыне, из-за которых приходилось переснимать некоторые моменты.

В сериале восемь серий. Премьера состоялась 18 февраля на видеосервисе PREMIER.

Татьяна Демина