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Генсек ООН заявил, что мир входит в эпоху пост-Просвещения

02:32, 19.02.2021
Генсек ООН заявил, что мир входит в эпоху пост-Просвещения
Фото: wikinews.org

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сообщил, что исчезают ценности эпохи Просвещения — главенство разума, терпимость и взаимоуважение. По его словам, мир входит в период пост-Просвещения.

«На их месте, как мы видим, разрастаются национализм, популизм, ксенофобия, идеи превосходства белой расы, неонацизм. Расизм — в самом центре этого безумия», — цитирует ТАСС Гутерриша.

Генсек ООН обратил внимание, что борьба с расизмом будет эффективна только в случае, если проводить ее ежедневно и на всех уровнях. В связи с этим Гутерриш призвал мировое сообщество бороться с его проявлениями на постоянной основе.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Среди разрушительных тенденций эпохи пост-Просвещения Гутерриш отметил ненависть к мусульманам, преследование христианских меньшинств и «другие формы нетерпимости и ксенофобии».

Ранее как «небывалый кризис» и «глобальную угрозу»Гутерриш оценил распространившийся в мире СOVID-19. Он отметил, что огромный ущерб от пандемии коронавируса продолжает расти.

Татьяна Демина
Общество
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