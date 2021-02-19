Генсек ООН заявил, что мир входит в эпоху пост-Просвещения
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сообщил, что исчезают ценности эпохи Просвещения — главенство разума, терпимость и взаимоуважение. По его словам, мир входит в период пост-Просвещения.
«На их месте, как мы видим, разрастаются национализм, популизм, ксенофобия, идеи превосходства белой расы, неонацизм. Расизм — в самом центре этого безумия», — цитирует ТАСС Гутерриша.
Генсек ООН обратил внимание, что борьба с расизмом будет эффективна только в случае, если проводить ее ежедневно и на всех уровнях. В связи с этим Гутерриш призвал мировое сообщество бороться с его проявлениями на постоянной основе.
Среди разрушительных тенденций эпохи пост-Просвещения Гутерриш отметил ненависть к мусульманам, преследование христианских меньшинств и «другие формы нетерпимости и ксенофобии».
Ранее как «небывалый кризис» и «глобальную угрозу»Гутерриш оценил распространившийся в мире СOVID-19. Он отметил, что огромный ущерб от пандемии коронавируса продолжает расти.
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