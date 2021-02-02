Главное о коронавирусе на 2 февраля: новые партии вакцины для Татарстана, вакцинация через госуслуги

Очередные миллионы на зарплаты врачам



В Татарстане зарегистрировано 85 новых случаев COVID-19, все контактные.

26 человек госпитализировано, 59 получают лечение на дому.



На 2 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 217 случаев заражения COVID-19. Выздоровело за весь период 12 720 человек, в том числе 97 за минувшие сутки. Умерли за весь период 273 человека.

Около 5 тысяч жителей Нижнекамска обратились в медучреждения за прививкой от коронавируса. Они находятся в листе ожидания.

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. От коронавируса умерли четверо мужчин — 1938, 1942 г.р. и двое 1956 года рождения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей территориальным фондам ОМС на зарплату новых врачей и среднего медицинского персонала. Татарстан из общей суммы получит 375,6 млн рублей. В резерве останутся 3,6 млрд рублей.

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина назвала необычной просьбу Духовного управления мусульман РТ к разработчикам российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» о раскрытии состава компонентов вакцины для ее проверки на халяльность. Она сообщила, что это первый такой запрос.

Центр им. Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V», ответил на вопрос о халяльности препарата, сообщив, что «какие-либо компоненты человеческого происхождения в вакцине отсутствуют».

Авдонина сообщила, что разработанная центром «Вектор» вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступит в Татарстан в начале марта.

Разработанная центром «Вектор» вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступит в Татарстан в начале марта. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора РФ

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что еще 15 тысяч вакцин «Спутник V» поступит в Татарстан в конце этой — начале следующей недели.

В Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 12 623 человека. Полностью процедуру вакцинации прошли уже 2 599 человек. Всего в республику поступило 33 242 дозы вакцины «Спутник V». Израсходовано 38,9%.

В Набережных Челнах вакцинировать от коронавируса будут на крупных предприятиях города. Мэр города Наиль Магдеев поручил создать необходимые условия для проведения вакцинации на предприятиях.

Липовые «ковидные паспорта»



За последние сутки в России выявили 16 643 новых случая коронавируса, выздоровели 22 372 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 884 730 человек, а выздоровевших — до 3 340 545 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 539 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 74 158 человек.



За последние сутки в России проведено более 201 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 630,1 тыс. человек.



В связи с распространением «британского» штамма коронавируса Россия продлила приостановление авиасообщения с Великобританией до 16 февраля. Такая мера действовала с 22 декабря, затем ее продлили до 12 января.

В связи с распространением «британского» штамма коронавируса Россия продлила приостановление авиасообщения с Великобританией до 16 февраля. Фото Максима Платонова

Роскачество предупредило о новых схемах мошенничества с «ковидными паспортами»: мошенники убеждают людей купить документ, аргументируя, что без него люди будут ограничены в правах. Мошенники убеждают жертву в том, что «ковидные паспорта» уже утверждены и скоро станут обязательными. Они предлагают купить их за несколько тысяч рублей, уверяя, что скоро они станут дороже. В результате жертва отправляет деньги и либо ничего не получает, либо ей отправляют «липовый» документ.

На портале госуслуг заработала специальная форма записи на вакцинацию от COVID-19. Ранее форма была запущена в тестовом режиме. В форме записи на вакцинацию указывается, кто имеет право ее пройти, указаны противопоказания и список приоритетных лиц из группы риска. Чтобы записаться, необходимо ввести свои данные, выбрать регион, конкретное медицинское учреждение и удобное время.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия может не достичь нулевых показателей заболеваемости коронавирусом. При этом вакцинация населения может предотвратить его распространение. По ее словам, COVID-19, как и ОРВИ, останется циркулировать на правах эндемичной сезонной инфекции, утратив пандемический потенциал, но не исчезнув совсем.

Главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина сообщила, что после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы — слабость, ломота, сонливость. Она сообщила, что с момента введения в организм вакцины побочные эффекты сохраняются около суток.

Снижение случаев заражения в мире

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 103 418 646 человек, 2 238 286 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (26 317 623). На второй строчке — Индия (10 766 245), на третьей — Бразилия (9 229 322), на четвертой — Великобритания (3 846 851). Россия занимает пятое место (3 825 739, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (443 355). За ними следуют Бразилия (225 099), Мексика (159 100) Индия (154 486) и Великобритания (106 774).



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что третью неделю подряд в мире наблюдается снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом — это свидетельствует о том, что распространение COVID-19 можно контролировать, даже учитывая его новые разновидности, которые сейчас циркулируют в мире.

Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что третью неделю подряд в мире наблюдается снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: realnoevremya.ru

Число привившихся от COVID-19 американцев превысило число заразившихся в стране. По последним оценкам 26,5 млн жителей США была введена одна или две дозы вакцины от коронавируса. При этом отмечается, что с момента регистрации первого инфицированного на территории страны было зафиксировано 26,2 млн случаев заражения.

В вопросе распределения вакцин от коронавируса Украина стоит «с протянутой рукой», заявил президент страны Владимир Зеленский. По его заявлению, Украина не относится к странам, которые получат вакцину в первую очередь.

Власти Казахстана разработали специальное приложение, которое позволит его пользователям получить цветовой статус, определяющий эпидемическую безопасность человека. В приложении казахстанцы смогут получить QR-коды, которые позволят им посещать те или иные объекты торговли и услуг.

Минздрав Армении одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Решение приняли на основе данных третьей фазы клинических исследований в России без проведения дополнительных испытаний в Армении.

Исследователи из Королевской больницы в Дерби (Великобритания) описали первый клинический случай нового осложнения COVID-19. У 54-летней пациентки, поступившей в госпиталь с тяжелой пневмонией, развилась стойкая корковая слепота.

Маргарита Головатенко