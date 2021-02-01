Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

В связи с распространением «британского» штамма коронавируса Россия продлила приостановление авиасообщения с Великобританией до 16 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Запрет на перелеты между Россией и Великобританией призван обеспечить защиту здоровья населения.

Напомним, изначально ограничение на авиасообщение между двумя странами власти РФ ввели на неделю. Такая мера действовала с 22 декабря, затем ее продлили до 12 января. Пассажиры из Соединенного Королевства и Северной Ирландии также должны соблюдать двухнедельный карантин.

12 января власти России продлили приостановление авиасообщение с Великобританией до 23.59 1 февраля.



Фото: realnoevremya.ru

О выявлении в королевстве новой разновидности коронавируса, которая распространяется быстрее, министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок объявил 14 декабря. В связи с этим ряд европейских стран закрыли авиасообщение со страной.



Отметим, что с 27 января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.



Татьяна Демина