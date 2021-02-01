ВОЗ: число новых случаев коронавируса в мире снижается третью неделю подряд

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что третью неделю подряд в мире наблюдается снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом, пишет ТАСС.

По словам Гебрейесуса, эти показатели свидетельствуют о том, что распространение COVID-19 можно контролировать, даже учитывая его новые разновидности, которые сейчас циркулирую в мире. Гендиректор ВОЗ отметил, что дальнейшее соблюдение противовирусных мероприятий позволит сдержать рост числа новых случаев коронавируса.

Гебрейесус также обратил внимание, что для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации важно укреплять информационные системы в сфере здравоохранения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от массовой вакцинации из-за неравномерного глобального распределения вакцины от COVID-19. По мнению официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, страны должны делиться препаратами от коронавируса, в том числе должны организовать их поставки в другие регионы.





Татьяна Демина