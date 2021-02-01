Роспотребнадзор о просьбе проверить вакцины от COVID-19 на халяль: «Это первый такой необычный запрос»

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала просьбу Духовного управления мусульман Татарстана к разработчикам российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» раскрыть состав компонентов — это необходимо для проверки вакцины на халяльность.

«Это первый такой необычный запрос в части проверки вакцин на халяль, на моей памяти что-то я не помню таких запросов», — отметила она.

Напомним, по мнению ДУМ, сертификация вызвана «заботой о верующих», также в управлении напомнили, что в РФ проживают 25 млн мусульман, а Татарстан — один их крупнейших мусульманских регионов.