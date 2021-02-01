Новости общества

13:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор о просьбе проверить вакцины от COVID-19 на халяль: «Это первый такой необычный запрос»

12:29, 01.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор о просьбе проверить вакцины от COVID-19 на халяль: «Это первый такой необычный запрос»
Фото: pixabay.com

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала просьбу Духовного управления мусульман Татарстана к разработчикам российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» раскрыть состав компонентов — это необходимо для проверки вакцины на халяльность.

«Это первый такой необычный запрос в части проверки вакцин на халяль, на моей памяти что-то я не помню таких запросов», — отметила она.

Напомним, по мнению ДУМ, сертификация вызвана «заботой о верующих», также в управлении напомнили, что в РФ проживают 25 млн мусульман, а Татарстан — один их крупнейших мусульманских регионов.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем