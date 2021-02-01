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Татарстан получит 375,6 млн рублей на зарплату новых врачей

12:52, 01.02.2021
Татарстан получит 375,6 млн рублей на зарплату новых врачей
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей территориальным фондам ОМС на зарплату новых врачей и среднего медицинского персонала. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Татарстана из общей суммы получит 375,6 млн рублей. В резерве останутся 3,6 млрд рублей.

Также правительство направит 1,1 миллиарда на выплаты медикам за выявление онкологии. Татарстан получит 22,9 млн рублей.

ОбществоМедицина Татарстан
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