Эксперт: Россия может не достигнуть нулевых значений по заболеваемости коронавирусом

Россия может не достичь нулевых показателей заболеваемости коронавирусом, но предотвратить его распространение поможет вакцинация населения, сообщила ТАСС замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Как и в случае с другими ОРВИ, если COVID-19 останется циркулировать уже на правах эндемичной сезонной инфекции, утратив свой пандемический потенциал, но и не исчезнув совсем», — отметила эксперт.

Она также обратила внимание, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется: наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа заражений COVID-19. Это связано с соблюдением «антиковидных» мер, вакцинацией и тем, что многие россияне переболели и приобрели иммунитет к вирусу.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Пшеничной, точные прогнозы по распространению коронавируса в стране можно будет сделать лишь в конце 2021 года. В конце этой зимы — начале весны число новых случаев COVID-19 может увеличиться.

Отметим, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что третью неделю подряд в мире наблюдается снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом.



Татьяна Демина