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В Челнах желающие вакцинироваться получат прививку на работе

10:48, 01.02.2021
В Челнах желающие вакцинироваться получат прививку на работе
Фото: mos.ru

В Набережных Челнах вакцинировать от коронавируса будут на крупных предприятиях города. Мэр города Наиль Магдеев поручил создать необходимые условия для проведения вакцинации на предприятиях.

Фото: официальный Татарстан


«Это же удобно, приехал на работу, без очередей и ожиданий сделал необходимые процедуры, прошел вакцинацию. <...> Должна быть готовность и поликлинической сети, и наших трудовых коллективов крупных: КБК, КАМАЗ, «ТЭМПО», предприятия крупной пищевой перерабатывающей промышленности, стройиндустрии, где работают тысячные коллективы», сказал глава города.

Сейчас в Набережных Челнах зарегистрировано 1 657 случаев заболевания подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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