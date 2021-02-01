В Челнах желающие вакцинироваться получат прививку на работе
В Набережных Челнах вакцинировать от коронавируса будут на крупных предприятиях города. Мэр города Наиль Магдеев поручил создать необходимые условия для проведения вакцинации на предприятиях.
«Это же удобно, приехал на работу, без очередей и ожиданий сделал необходимые процедуры, прошел вакцинацию. <...> Должна быть готовность и поликлинической сети, и наших трудовых коллективов крупных: КБК, КАМАЗ, «ТЭМПО», предприятия крупной пищевой перерабатывающей промышленности, стройиндустрии, где работают тысячные коллективы», сказал глава города.
Сейчас в Набережных Челнах зарегистрировано 1 657 случаев заболевания подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым