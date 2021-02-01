В Челнах желающие вакцинироваться получат прививку на работе

В Набережных Челнах вакцинировать от коронавируса будут на крупных предприятиях города. Мэр города Наиль Магдеев поручил создать необходимые условия для проведения вакцинации на предприятиях.

Фото: официальный Татарстан



«Это же удобно, приехал на работу, без очередей и ожиданий сделал необходимые процедуры, прошел вакцинацию. <...> Должна быть готовность и поликлинической сети, и наших трудовых коллективов крупных: КБК, КАМАЗ, «ТЭМПО», предприятия крупной пищевой перерабатывающей промышленности, стройиндустрии, где работают тысячные коллективы», сказал глава города.

Сейчас в Набережных Челнах зарегистрировано 1 657 случаев заболевания подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.



Ольга Плешкова