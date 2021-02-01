Вакцину «ЭпиВакКорона» ожидают в Татарстане в начале марта

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора РФ

Ожидается, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступит в Татарстан в начале марта. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



«На сегодня наращиваются темпы выпуска «ЭпиВакКороны», составляются сетевые графики по распределению данной вакцины по субъектам», — отметила она.

Ранее Авдонина заявляла, что в Татарстане ожидают вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» в конце января — начале февраля.

Тем временем еще 15 тыс. вакцин «Спутник V» поступит в Татарстан в конце этой — начале следующей недели.