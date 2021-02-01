В Институте Гамалеи ответили ДУМ Татарстана на вопрос о халяльности вакцины «Спутник V»
Центр им. Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V», ответил на вопрос о халяльности препарата. Запрос ДУМ был направлен 27 января.
«Какие-либо компоненты человеческого происхождения в вакцине отсутствуют», — приводит РБК сообщение института, подписанное директором научной организации Александром Гинцбургом.
Сегодня заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала просьбу Духовного управления мусульман Татарстана раскрыть состав российских вакцин от коронавируса для проверки на халяльность. Она заметила, что это первый подобный запрос на ее памяти.ОбществоМедицина Татарстан
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