Новости общества

14:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Институте Гамалеи ответили ДУМ Татарстана на вопрос о халяльности вакцины «Спутник V»

13:32, 01.02.2021 1
В Институте Гамалеи ответили ДУМ Татарстана на вопрос о халяльности вакцины «Спутник V»
Фото: mos.ru

Центр им. Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V», ответил на вопрос о халяльности препарата. Запрос ДУМ был направлен 27 января.

«Какие-либо компоненты человеческого происхождения в вакцине отсутствуют», — приводит РБК сообщение института, подписанное директором научной организации Александром Гинцбургом.

Фото: pixabay.com

Сегодня заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала просьбу Духовного управления мусульман Татарстана раскрыть состав российских вакцин от коронавируса для проверки на халяльность. Она заметила, что это первый подобный запрос на ее памяти.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:00
    Они же не про человеческие компоненты спрашивали, а про свиной желатин.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем