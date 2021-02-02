Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах вакцины против коронавируса

После прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы. Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.



«Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно», — приводит ее слова «РИА Новости». Она сообщила, что с момента введения в организм вакцины побочные эффекты сохраняются около суток.

По ее словам, у людей в редких случаях поднимается температура выше 39 градусов: «Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола, или если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщала, что ситуация с коронавирусом в России становится более стабильной.