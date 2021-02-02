Около 5 тысяч нижнекамцев планируют сделать прививку от COVID-19

Около 5 тысяч жителей Нижнекамска обратились в медучреждения за прививкой от коронавируса. Они находятся в листе ожидания, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

На сегодняшний день в Нижнекамске первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 576 человек. Вторую дозу препарата получили 150 граждан.

Сообщается, что в ближайшие дни в медучреждения Нижнекамска поступит 2 тыс. доз вакцины «Спутник V». По данным Минздрава Татарстана в конце этой — начале следующей недели в республику поступит еще 15 тыс. доз вакцины центра Гамалеи.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в ведомстве сообщили, что по состоянию на 1 февраля в республике прививку от коронавируса сделали уже 12 623 человека. Полностью процедуру вакцинации прошли уже 2 599 татарстанцев.





Татьяна Демина