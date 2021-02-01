В Татарстан скоро поступит еще 15 тыс. вакцин

Еще 15 тыс. вакцин «Спутник V» поступит в Татарстан в конце этой — начале следующей недели. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Вакцина распределяется по крупным городам и по районам, где значительный лист ожидания.

Напомним, что 29 января в Татарстан поступила новая партия препарата. Республика получила 19 300 доз вакцины от COVID-19.

В Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 12 623 человека. Полностью процедуру вакцинации прошли уже 2 599 человек.