Роскачество предупредило о схемах мошенничества с «ковидными паспортами»

Роскачество предупредило о новых схемах мошенничества с «ковидными паспортами». Мошенники убеждают людей купить липовый документ, аргументируя, что без него люди будут ограничены в правах.

Мошенники находят жертву и убеждают ее в том, что «ковидные паспорта» уже утверждены и скоро станут обязательными. Они предлагают купить их за несколько тысяч рублей, уверяя, что скоро они станут существенно дороже. В результате жертва отправляет деньги и либо ничего не получает, либо ей отправляют липовый документ.

Еще одна схема обмана, когда у жертвы просят логин и пароль от портала госуслуг, чтобы загрузить туда «ковидный паспорт». В результате персональные данные оказываются в руках мошенников.

Ранее Минздрав и Роспотребнадзор сочли «нецелесообразным» вводить в Татарстане «ковидные паспорта».

Ольга Плешкова