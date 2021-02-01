В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса
В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб РТ.
От коронавируса умерли четверо мужчин — 1938, 1942 г.р. и двое 1956 года рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.
За весь период от коронавируса в республике умерли 273 человека.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано еще 86 заболевших коронавирусом. За весь период в республике числится уже 16 132 случая COVID-19.ОбществоМедицина Татарстан
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