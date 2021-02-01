В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб РТ.

От коронавируса умерли четверо мужчин — 1938, 1942 г.р. и двое 1956 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.



За весь период от коронавируса в республике умерли 273 человека.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано еще 86 заболевших коронавирусом. За весь период в республике числится уже 16 132 случая COVID-19.