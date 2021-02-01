На госуслугах заработала форма записи на вакцинацию от коронавируса

На портале госуслуг заработала специальная форма записи на вакцинацию от COVID-19. Ранее форма была запущена в тестовом режиме.

В форме записи на вакцинацию указывается, кто имеет право ее пройти. Несколько раз указаны противопоказания к вакцинации, а также список приоритетных лиц из группы риска. Также в описании указано, что вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно.

Чтобы записаться, необходимо ввести свои данные, выбрать регион, конкретное медицинское учреждение, а также удобное время.

Ранее сообщалось, что Минцифры будет дорабатывать сервис записи на вакцинацию на портале госуслуг.

Ольга Плешкова