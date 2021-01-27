Итоги дня: Путин в Давосе, продление ДСНВ, смерть президента Ассоциации рестораторов Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 27 января:
- В Казани умер от коронавируса президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Ренат Залютдинов. Он проходил лечение в казанской горбольнице №7, но, несмотря на усилия врачей, не справился с болезнью, у него не выдержало сердце. Подробнее об этом сообщалось в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин впервые с 2009 года выступил на экономическом форуме в Давосе и говорил о конце цивилизации. Главной темой дискуссии стала «новая глобальная ситуация», связанная с пандемией коронавируса. Российский лидер рассказывал об изменениях мира за это время, предупредил о риске конца цивилизации и назвал выход из бедности основной задачей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Путин заявил, что конкуренция между странами нормальна, но в критические моменты мир должен объединять усилия, это касается и текущей ситуации в мире. Также в онлайн-выступлении президент РФ отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике, а также поляризацию общественных взглядов и обострение внутриполитических процессов в мире. Пандемия коронавируса, как отметил Путин, обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире. Российский лидер выразил надежду, что горячий глобальный конфликт в мире невозможен," иначе будет конец цивилизации». Также он заявил, что есть вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех.
- Татарстан занял четвертое место в списке регионов, в которых больше всего покупали новые автомобили в 2020 году, — показатель составил 63,6 тыс. шт. Республика уступила Москве, Подмосковью и Санкт-Петербургу с показателями 196,4 тыс. шт, 110,5 тыс. шт., и 86,2 тыс. шт. соответственно. На их долю приходится 27% от общего числа купленных россиянами новых легковых машин.
- Мэрия Москвы сняла часть «антиковидных» ограничений. В частности бары, клубы и рестораны получили возможность работать по ночам. Заведения по-прежнему обязаны соблюдать требования по рассадке посетителей и санитарный режим. Положение о переводе трети сотрудников столичных компаний на удаленку теперь будет лишь рекомендацией.
- Вопрос о снятии запрета на работу заведений общепита в Татарстане ночью могут рассмотреть к середине февраля при сохранении тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.
- В Татарстане 0,2% от общего количества антикоронавирусных вакцин утилизируются, поскольку люди не всегда приходят на вакцинацию. По словам замминистра здравоохранения РТ — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, это является «абсолютно нормальной историей». Для недопущения таких ситуаций иногда на вакцинирование зовут больше людей, чем нужно.
- Власти Украины утвердили новые санкции против 13 российских авиакомпаний. В список попали татарстанские ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» и ООО «Авиасервис».Теперь за полеты в Крым перевозчикам полностью запрещены транзит ресурсов, полеты и перевозки над территорией Украины. Соответствующее решение приняли члены правительства страны на заседании 27 января. Санкции в отношении авиакомпаний введены на три года.
- Прокуратура Кировского района Казани начала проверку по сообщениям об избиении ученика кадетской школы №67 учителем. Мать ребенка пожаловалась, что его ударил по лицу офицер-воспитатель. это уже не первый подобный случай со школой №67.
- В ФСБ рассказали, почему в районе Геленджика введена бесполетная зона. По данным ведомства, соответствующий режим действует из-за пограничной заставы, поскольку в последнее время наблюдается «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО». В ведомстве подчеркивают, что отряд ФСБ занимается только защитой границы. Пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ.
- «Татнефть» хочет организовать на предприятии майнинг криптовалют с целью получения дополнительной прибыли. Автор идеи — инженер центра управления сетями Ирек Кирамов. Он считает, что у «Татнефти» есть проблема в избытке энергетических мощностей и майнинг может решить эту проблему, поскольку основная статья расходов (более 85%) как раз приходится на электроэнергию. Так, производство можно расширить и вдобавок к нефти добывать еще и криптовалюту.
- На пленуме Духовного управления мусульман Татарстана определили кандидатов на должности муфтия республики и главного казыя РТ. Единственным претендентом на пост муфтия Татарстана утвержден действующий руководитель ДУМ РТ Камиль Самигуллин. На должность главного казыя РТ также претендует только действующий казый республики Джалиль Фазлыев.
- На итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ сообщили, что из 181 очистного сооружения разных форм собственности в Татарстане 82% не соответствуют установленным нормативам. Ежегодный ущерб водным объектам в Татарстане составляет более чем 650 млн рублей.
- В 2020 году в Татарстане на левом берегу Камы реконструировали дамбу. Это позволило обеспечить защиту трех населенных пунктов и трех детских оздоровительных лагерей от подтоплений. Общая протяженность реконструированной дамбы составила 2,1 км. Стоимость работ — 887,5 млн рублей.
- На выплату грантов президента Татарстана в области культуры, искусства и кинематографии потратят более 349 млн рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета. Гранты получат девять государственных учреждений республики: это Государственный ансамбль песни и танца РТ; Государственный симфонический оркестр РТ; Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек»; Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова; «Татаркино»; Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля; Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая; Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала; Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина.
- Совет Федерации в среду ратифицировал соглашение о продлении Договора о сокращении стратегического наступательного вооружения (СНВ-3). Ранее ратификацию соглашения по Договору об СНВ-3 одобрили комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности, а также Комитет Госдумы по обороне.
- В квартирах оппозиционера Алексея Навального и его жены Юлии прошли обыски, сообщил директор ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Иван Жданов. Также с обысками пришли в студию «Навальный Live» и ФБК. По словам Жданова, следственные действия проходят в рамках дела ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).
- Глава Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина на итоговой коллегии ведомства заявила, что преемственность власти, которая сложилась в Татарстане, помогает обеспечивать стабильность для привлечения инвестиций. Также, по ее словам, необходимо работать усерднее: «Сейчас — то сложное время, когда мы должны, наоборот, стиснув зубы, в три раза лучше работать. Как только мы успокоимся, мы окажемся далеко позади, и в не только в международном контексте, но и в работе с нашими местными инвесторами».
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым