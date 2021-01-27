Минэкологии Татарстана: реконструкция дамбы на Каме защитила три населенных пункта от подтоплений

В 2020 году в Татарстане на левом берегу Камы реконструировали дамбу. Это позволило обеспечить защиту трех населенных пунктов и трех детских оздоровительных лагерей от подтоплений.

Общая протяженность реконструированной дамбы составила 2,1 км. Стоимость работ — 887,5 млн рублей, сообщил сегодня на итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ его глава Александр Шадриков.

Отметим, что реконструкция дамбы позволила предотвратить ущерб в размере около 380 млн рублей: в зону подтопления береговой линии попадали 54 жилых дома, хозпостройки, объекты инженерной инфраструктуры, объекты санитарно-гигиенического назначения, которые могли стать источником загрязнения реки.



Фото: Максим Платонов (архив)

Также на мероприятии сообщили, что на сегодняшний день в Татарстане функционирует 181 очистное сооружение разных форм собственности. Из них 82% не соответствуют установленным нормативам.



Татьяна Демина