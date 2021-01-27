Две авиакомпании из Татарстана попали под новые санкции Украины

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Украины утвердили новые санкции против 13 российских авиакомпаний. В список попали татарстанские ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» и ООО «Авиасервис».

Теперь за полеты в Крым перевозчикам полностью запрещены транзит ресурсов, полеты и перевозки над территорией Украины. Соответствующее решение приняли члены правительства страны на заседании 27 января.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Гендиректор «Тулпар Эйр» Азат Хаким рассказал «Реальному времени», что, скорее всего, санкции Киева никак не повлияют на деятельность компании. Авиаперевозчик не летает над территорией страны и не ведет с Украиной никаких дел.

Санкции в отношении авиакомпаний введены на три года.

Напомним, что ООО «Авиакомпания «Тулпар», а также АО «ЮВТ-Аэро» и АО «Ак Барс Аэро» попали под санкции еще в 2016 году. Тогда экономические меры были введены против 167 российских компаний.