Две авиакомпании из Татарстана попали под новые санкции Украины
Власти Украины утвердили новые санкции против 13 российских авиакомпаний. В список попали татарстанские ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» и ООО «Авиасервис».
Теперь за полеты в Крым перевозчикам полностью запрещены транзит ресурсов, полеты и перевозки над территорией Украины. Соответствующее решение приняли члены правительства страны на заседании 27 января.
Гендиректор «Тулпар Эйр» Азат Хаким рассказал «Реальному времени», что, скорее всего, санкции Киева никак не повлияют на деятельность компании. Авиаперевозчик не летает над территорией страны и не ведет с Украиной никаких дел.
Санкции в отношении авиакомпаний введены на три года.
Напомним, что ООО «Авиакомпания «Тулпар», а также АО «ЮВТ-Аэро» и АО «Ак Барс Аэро» попали под санкции еще в 2016 году. Тогда экономические меры были введены против 167 российских компаний.БизнесТранспорт Татарстан
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