В Татарстане более 80% очистных сооружений не соответствуют нормативам

На сегодняшний день в Татарстане функционирует 181 очистное сооружение разных форм собственности. Из них 82% не соответствуют установленным нормативам, сообщили сегодня на итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

131 очистное сооружение осуществляет сброс в воды, при этом 87% приходится на 10 самых крупных из них. 42% объема сточных вод обеспечивает МУП «Водоканал» г. Казани.



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Ежегодный ущерб водным объектам в Татарстане составляет более чем 650 млн рублей.

В 2020 году в республике по федеральному проекту завершены работы на 12 очистных сооружениях, еще столько же реконструированы хозяйствующими субъектами по предписаниям государственного экологического надзора.

Напомним, что в России при участии Минэкологии РТ разрабатывают систему онлайн-мониторинга водоемов.

Татьяна Демина