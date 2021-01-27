В Татарстане более 80% очистных сооружений не соответствуют нормативам
На сегодняшний день в Татарстане функционирует 181 очистное сооружение разных форм собственности. Из них 82% не соответствуют установленным нормативам, сообщили сегодня на итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
131 очистное сооружение осуществляет сброс в воды, при этом 87% приходится на 10 самых крупных из них. 42% объема сточных вод обеспечивает МУП «Водоканал» г. Казани.
Ежегодный ущерб водным объектам в Татарстане составляет более чем 650 млн рублей.
В 2020 году в республике по федеральному проекту завершены работы на 12 очистных сооружениях, еще столько же реконструированы хозяйствующими субъектами по предписаниям государственного экологического надзора.
Напомним, что в России при участии Минэкологии РТ разрабатывают систему онлайн-мониторинга водоемов.
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