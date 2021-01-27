Путин призвал страны объединиться в борьбе с коронавирусом

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Выступая на форуме в Давосе, президент России Владимир Путин заявил, что считает нормальной конкуренцию между странами. Но в критические моменты мир должен объединять усилия, уверен российский лидер.

«Противоречия, столкновения интересов — на самом деле это тоже естественная вещь для столь сложного организма, как сегодняшняя человеческая цивилизация», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что считает сегодняшнюю ситуацию в мире судьбоносной. Президент РФ уверен, сейчас обстановка побуждает страны мира к объединению, а не конкуренции.

«И тогда, уверен, мы сможем добиться успеха. Достойно ответить на вызовы третьего десятилетия двадцать первого века», — закончил свою речь Путин.

Ранее президент РФ предупредил об опасности столкнуться с борьбой всех против всех, добавив, что система глобальной безопасности деградирует.

