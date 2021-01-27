Казанская прокуратура проверит сообщения об избиении ученика офицером-воспитателем
Прокуратура Кировского района Казани начала проверку по сообщениям об избиении ученика кадетской школы №67 учителем. Мать ребенка пожаловалась, что его ударил по лицу офицер-воспитатель.
«При подтверждении информации в отношении виновных будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщают в надзорном ведомстве.
Напомним, что это уже не первый случай со школой №67. В ноябре двое восьмиклассников записали на видео издевательства над пятиклассником. Все они находились в это время в лагере «Юный парашютист» на базе аэродрома Куркачи в Высокогорском районе.ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
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