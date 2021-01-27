Путин заявил о вероятности столкнуться с борьбой всех против всех

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Президент России Владимир Путин заявил, что есть вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех.



«Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», — сказал Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, система глобальной безопасности деградирует.

Путин также констатировал в выступлении, что нарастают риски противоречий в мировой политике и экономике.