Путин: нарастают риски противоречий в мировой политике и экономике

Президент России Владимир Путин в онлайн-выступлении на экономическом форуме в Давосе отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике. Также президент отметил поляризацию общественных взглядов и обострение внутриполитических процессов в мире. Он считает, что противоречия в мире «закручиваются по спирали».



По его словам, трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцфере. Пандемия коронавируса, как отметил Путин, обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире.

Фото: скриншот трансляции выступления

«Надеюсь, горячий глобальный конфликт в мире невозможен, иначе будет конец цивилизации», — сообщил президент России.