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Путин: нарастают риски противоречий в мировой политике и экономике

14:37, 27.01.2021

Президент России Владимир Путин в онлайн-выступлении на экономическом форуме в Давосе отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике. Также президент отметил поляризацию общественных взглядов и обострение внутриполитических процессов в мире. Он считает, что противоречия в мире «закручиваются по спирали».

По его словам, трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцфере. Пандемия коронавируса, как отметил Путин, обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире.

Фото: скриншот трансляции выступления

«Надеюсь, горячий глобальный конфликт в мире невозможен, иначе будет конец цивилизации», — сообщил президент России.

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