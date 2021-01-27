На выплату грантов президента РТ в области культуры, искусства и кинематографии потратят более 349 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На выплату грантов президента Татарстана в области культуры, искусства и кинематографии потратят более 349 млн рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета.

«Установить, что гранты выплачивают получателям грантов ежегодно, начиная с 2021 года», — говорится в указе, подписанном президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Гранты в области культуры, искусства и кинематографии получат девять государственных учреждений республики:

Государственный ансамбль песни и танца РТ;

Государственный симфонический оркестр РТ;

Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек»;

Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова;

«Татаркино»;

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля;

Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая;

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала;

Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина.

Напомним, что в 2020 году сумма грантов в области культуры, искусства и кинематографии в Татарстане составила 339,3 млн рублей.



Татьяна Демина