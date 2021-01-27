На выплату грантов президента РТ в области культуры, искусства и кинематографии потратят более 349 млн рублей
На выплату грантов президента Татарстана в области культуры, искусства и кинематографии потратят более 349 млн рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета.
«Установить, что гранты выплачивают получателям грантов ежегодно, начиная с 2021 года», — говорится в указе, подписанном президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Гранты в области культуры, искусства и кинематографии получат девять государственных учреждений республики:
- Государственный ансамбль песни и танца РТ;
- Государственный симфонический оркестр РТ;
- Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек»;
- Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова;
- «Татаркино»;
- Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля;
- Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая;
- Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала;
- Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина.
Напомним, что в 2020 году сумма грантов в области культуры, искусства и кинематографии в Татарстане составила 339,3 млн рублей.
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