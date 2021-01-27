Когда в Татарстане рассмотрят вопрос о снятии запрета на работу ресторанов и баров ночью

Фото: Максим Платонов (архив)

Вопрос о снятии запрета на работу заведений общепита ночью могут рассмотреть в случае сохранения к середине февраля при тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева, отвечая на вопрос «Реального времени».



«Все те решения, которые принимает оперативный штаб Республики Татарстан по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, они принимаются коллегиально, крайне взвешено исходя из той санитарно-эпидемиологической ситуации, которая присутствует. Если ограничения снимаются преждевременно, как мы видели на примере других субъектов Российской Федерации, это может привести к новому росту заболеваемости. Поэтому до середины февраля ситуация будет мониторироваться, в случае сохранения тенденции (снижения заболеваемости коронавирусом), рассмотрение вопроса станет возможным», — отметили в РПН.

Сегодня мэрия Москвы сняла часть «антиковидных» ограничений. В частности бары, клубы и рестораны получили возможность работать по ночам, с 0.00 до 6.00. В Татарстане заведения общепита пока могут работать только до 0.00.