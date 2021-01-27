Камиль Самигуллин стал единственным кандидатом на выборы муфтия Татарстана
На пленуме Духовного управления мусульман Татарстана определили кандидатов на должности муфтия республики и главного казыя РТ. Единственным претендентом на пост муфтия Татарстана утвержден действующий руководитель ДУМ РТ Камиль Самигуллин.
На должность главного казыя РТ также претендует только действующий казый республики Джалиль Фазлыев, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
Съезд мусульман Татарстана, на котором будут избираться муфтий и главный казый, назначен на 12 апреля 2021 года. Число делегатов от мухтасибатов для участия в нем должно соответствовать квоте, которая определена по принципу «один делегат — от одного прихода».Общество Татарстан
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