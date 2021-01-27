В Казани скончался президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Ренат Залютдинов

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Казани умер от коронавируса президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Ренат Залютдинов. Эту информацию подтвердила «Реальному времени» исполнительный директор ассоциации Галина Шарафутдинова.

Она уточнила, что Залютдинов проходил лечение в казанской горбольнице №7, но, несмотря на усилия врачей, не справился с болезнью. «Сердце не выдержало», — добавила Шарафутдинова.

Прощание с главой Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана назначено на 28 января. Оно начнется в 10.00 у казанской мечети «Марджани».