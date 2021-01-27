В Татарстане утилизируются 0,2% вакцин от коронавируса — люди не всегда приходят на прививку

В Татарстане 0,2% от общего количества антикоронавирусных вакцин утилизируются. По словам замминистра здравоохранения РТ — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, это является «абсолютно нормальной историей».

«Мы сами себе можете представить — назначают пятерым одновременно сделать (прививку). К сожалению, пятый человек может не прийти в силу тех или иных причин. У нас утилизировано 0,2% вакцин, это абсолютно хороший показатель, это единичные случаи. Максимально бережно к вакцинам мы стараемся относиться», — отметил он.

По его словам, для недопущения таких ситуаций иногда на вакцинирование зовут больше людей, чем нужно.

На данный момент провакцинировано 12 134 человека, два укола получили пока только 2 016 татарстанцев. Более 91% всех вакцин использованы.