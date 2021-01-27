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Преемственность власти в Татарстане помогает привлекать инвестиции — глава АИР РТ

11:48, 27.01.2021 2
Преемственность власти в Татарстане помогает привлекать инвестиции — глава АИР РТ
Фото: Олег Тихонов

Глава Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина на итоговой коллегии ведомства заявила, что преемственность власти, которая сложилась в Татарстане, помогает обеспечивать стабильность для привлечения инвестиций.

Талия Минуллина поблагодарила президента Татарстана за личную вовлеченность в инвестиционную деятельность, которая дает свои плоды в достижения республики.

«И когда мы делаем презентацию Татарстана, они говорят: «А, Минниханов? Конечно, знаем». И это очень здорово, потому что преемственность власти, которая есть в республике, дает стабильность и базис для того, чтобы у нас появлялись новые инвесторы и, соответственно, повышалось качество жизни населения», — заявила глава АИР РТ Талия Минуллина.

Ранее Минуллина заявила, что Татарстан за январь — сентябрь 2020 года привлек из других регионов инвестиции в размере 18,3 млрд рублей.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:57
    А если господина Миниханова сделать пожизненным президентом с передачей трона по наследству , представляете какие в Татарстан будут инвестиции ? Денег не куда складывать будет
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  • Анонимно 11:59
    Может быть оставить минниханова пожизненным президентом
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