Преемственность власти в Татарстане помогает привлекать инвестиции — глава АИР РТ

Фото: Олег Тихонов

Глава Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина на итоговой коллегии ведомства заявила, что преемственность власти, которая сложилась в Татарстане, помогает обеспечивать стабильность для привлечения инвестиций.

Талия Минуллина поблагодарила президента Татарстана за личную вовлеченность в инвестиционную деятельность, которая дает свои плоды в достижения республики.

«И когда мы делаем презентацию Татарстана, они говорят: «А, Минниханов? Конечно, знаем». И это очень здорово, потому что преемственность власти, которая есть в республике, дает стабильность и базис для того, чтобы у нас появлялись новые инвесторы и, соответственно, повышалось качество жизни населения», — заявила глава АИР РТ Талия Минуллина.

Ранее Минуллина заявила, что Татарстан за январь — сентябрь 2020 года привлек из других регионов инвестиции в размере 18,3 млрд рублей.



Ольга Плешкова