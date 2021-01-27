Татарстан попал в пятерку регионов, где в 2020 году больше всего покупали новые авто

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Татарстан занял четвертое место в списке регионов, в которых больше всего покупали новые автомобили в 2020 году, — показатель составил 63,6 тыс. шт., сообщает «Автостат».



Республика уступила Москве, Подмосковью и Санкт-Петербургу с показателями 196,4 тыс. шт, 110,5 тыс. шт., и 86,2 тыс. шт. соответственно. На их долю приходится 27% от общего числа купленных россиянами новых легковых машин. Пятерку замкнул Краснодарский край с показателем в 55,3 тыс. новых легковушек.

Фото: Максим Платонов (архив)

После падения рынка новых легковых автомобилей в 2020 году эксперты прогнозировали рост продаж в 2021 году.

Маргарита Головатенко