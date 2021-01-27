«Татнефть» хочет организовать майнинг криптовалют на предприятии

«Татнефть» хочет организовать на предприятии майнинг криптовалют с целью получения дополнительной прибыли. Об этом сообщает корпоративная газета «Нефтяные вести».



Автор идеи — инженер центра управления сетями Ирек Кирамов. Он считает, что у «Татнефти» есть проблема в избытке энергетических мощностей и майнинг может решить эту проблему, поскольку основная статья расходов (более 85%) как раз приходится на электроэнергию. Так, производство можно расширить и вдобавок к нефти добывать еще и криптовалюту.

Проект уже зарегистрировали в автоматизированной системе «Эдисон», в скором времени планируется приступать к его реализации.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, «Татнефть» планирует удвоить годовой темп снижения потребления топлива.