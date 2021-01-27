Минуллина: «У нас есть огромный зазор, над чем нужно работать в части инвестиционной деятельности»

В Татарстане остается огромный зазор, над чем нужно работать в части инвестиционной деятельности. Об этом рассказала глава Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина.

«У нас очень много проблем, задач. У нас очень непростое время. У нас тоже есть ошибки, которые совершаем мы, я лично, мои сотрудники, на местах в районах, в промпарках, в отраслевых министерствах. У нас есть еще огромный зазор, над чем нам нужно работать именно в части инвестиционной деятельности в республике. Нам успокаиваться никак нельзя. Сейчас — то сложное время, когда мы должны, наоборот, стиснув зубы, в три раза лучше работать. Как только мы успокоимся, мы окажемся далеко позади, и в не только в международном контексте, но и в работе с нашими местными инвесторами», — сказала она на итоговой коллегии ведомства.

Талия Минуллина сообщила, что использует площадку коллегии и для того, чтобы поблагодарить тех, кто инвестирует в республику: крупнейшие компании ТАИФ, «Татнефть», КАМАЗ, а также небольшие и средние предприятия, которые, как она надеется, когда-то вырастут в крупные.

Глава Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ сегодня также сообщила, что преемственность власти, которая сложилась в Татарстане, помогает обеспечивать стабильность для привлечения инвестиций.