Итоги дня: пресс-конференция Минниханова, санкции «Северному потоку — 2», обновленная арка влюбленных
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 24 декабря.
- Президент России Владимир Путин объявил следующий год в России Годом науки и технологий. По его словам, ценность труда людей в этих сферах, их вклад в развитие страны заслуживают особого общественного и государственного признания.
- Сегодня прошла большая пресс-конференция президента Татарстана Рустама Минниханова. Президент прокомментировал тему возросшей смертности в период пандемии коронавируса, вакцинацию, поговорил о строительстве скоростной трассы М-12 по маршруту Москва — Казань. На вопрос «Реального времени» о ситуации на рынке недвижимости президент Татарстана ответил, что маржинальность жилищного строительства в Казани уже начинает заинтересовывать федеральных застройщиков. Также Минниханов ответил на вопрос «Реального времени» об усилении «татарской партии» в федеральном правительстве: республика действительно является хорошей школой управленческих кадров, но назначения выходцев из Татарстана на высокие посты в первую очередь работают на благо всей страны, а не Татарстана.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал жалобы горожан на резкий запах сероводорода. Глава города считает, что запах может возникать из-за выбросов с очистных сооружений. Также он сообщил, что до середины 2021 года на городские маршруты вернутся автобусы большой вместимости.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил национальный рейтинг губернаторов по итогам 2020 года, обогнав мэра Москвы Сергея Собянина. Тройку лидеров замыкает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
- В регионах 31 декабря начали объявлять выходным днем. После соответствующих слов президента Владимира Путина такое решение приняли власти Нижегородской и Оренбургской областей, а также Башкирии. Выходной для сотрудников бюджетной сферы объявила и Москва, работодателям мэр рекомендовал последовать примеру властей.
- В Кремле считают, что санкции США в отношении «Северного потока — 2» могут осложнить строительство газопровода. Ограничительные меры против «Северного потока», которые были приняты и включены в проект оборонного бюджета США на 2021 год, направлены на то, чтобы «максимально осложнить реализацию этого проекта», заметили в Кремле.
- Российская частная компания Success Rockets планирует построить в Дагестане космодром для сверхлегких ракет стоимостью 600 млн рублей. Строительство планируется начать уже осенью 2021 года, для космодрома потребуется около 50 га земли.
- Участники совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» обсудили сегодня выпуск полимера «Полиамид 66» в Татарстане. Организовать малотоннажное производство этого сложного полимера на мощностях в республике предложила московская компания ООО «КамГеоТекс». Однако идею раскритиковал гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, упирая на отсутствие твердого финансового обеспечения.
- Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, когда в России произведут большую партию вакцины от COVID-19. До конца 2020 года выпустят уже более 2,5 млн доз препарата. К июлю 2021 года фармацевты произведут уже 30 млн доз.
- В Москве расширили список категорий людей, которые могут сделать прививку от COVID-19. Прививку от коронавируса теперь могут сделать занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, в том числе сотрудники полиции, прокуратуры, судов. Также пройти вакцинацию могут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.
- В казанском парке «Черное озеро» после реконструкции открыли Арку влюбленных. Рабочие укрепили фундамент буронабивными сваями и методом цементации грунта на глубине 4,75 метра. Арт-объект теперь не разрушится из-за сползания грунта.
- В Казани меняют оборудование в автобусах. Технические службы заменяют отопители в салонах общественного транспорта, колодки предохранителей в блоках коммутации, генераторы, стартеры, аккумуляторные батареи. Рабочие также устанавливают пиропатроны. Ожидается, что работы будут завершены в I квартале следующего года.
- В Татарстане на территории села Бурды Тукаевского района ввели карантин по бешенству животных. На территории села запрещается торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантинной зоны, отлов диких животных. Также на период карантина запрещается реализация и употребление в пищу молока без пастеризации от здоровых животных.
- До 15 февраля под домашний арест помещен бывший гендиректор завода «Сафьян», бывший замглавы администрации Кировского района Казани и некогда первый замминистра промышленности и торговли РТ. Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и развращении несовершеннолетней.
- В Татарстане посадили на 4 года первого в РФ осужденного за «полицейское рабство». Обвинение в превышении полномочий — ч. 3 ст. 286 УК РФ — суд исключил, а обвинение в использовании рабского труда переквалифицировал по менее тяжкому составу — п.п. в, г ч. 2 ст. 127.2 (с использованием служебного положения, шантажа, насилия или угрозой его применения).
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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