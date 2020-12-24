Минниханов ответил на вопрос о «татарской партии», формирующейся на федеральном уровне

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Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции ответил на вопрос «Реального времени» о том, связывает ли Татарстан надежды с формирующейся на федеральном уровне так называемой «татарской партии».

Фото: скриншот

«Каждый представитель Татарстана, какой бы он национальности ни был, который уехал в Москву, за границу или куда-то — это ценнейшие кадры, которые нам тоже нужны... К сожалению, лучшие из лучших по тем или иным причинам уезжают. Я бы никого не отпустил добровольно», — ответил Минниханов.

По его словам, есть и другая часть: «Марат Шакирзянович занял важнейшую позицию в правительстве России... Это оценка тех кадров, которые воспитываются в Татарстане. Про Ирека Энваровича: председатель правительства позвонил мне и говорит — нужен ваш министр. Конечно, для нас это большая потеря, но раз нашему государству нужны такие квалифицированные кадры, это говорит о том, что Татарстан — это школа кадров».

«Мы все — партия Российской Федерации, мы граждане этой страны. Не может быть Татарстан успешным и хорошим, если в стране будут какие-то проблемы. Мы государственники. Мы россияне. Мы хотим, чтобы наша страна была сильная, наше федеральное правительство должно быть сильное», — отметил Минниханов.