В казанском парке «Черное озеро» открылась Арка влюбленных после реконструкции
В казанском парке «Черное озеро» открыли Арку влюбленных после реконструкции. Об этом сообщила Дирекция парков и скверов столицы РТ в своем Instagram.
Арку закрыли на ремонт еще в конце июля. В августе ее отгородили для реставрации фасада.
Работы проводились в рамках третьей очереди реконструкции пространства. Рабочие укрепили фундамент буронабивными сваями и методом цементации грунта на глубине 4,75 метра. Арт-объект теперь не разрушится из-за сползания грунта.
Отметим, что в августе проводить ремонтные работы в парке «Черное озеро» в Казани доверили другому подрядчику. Как объяснили тогда в Минстрое РТ, это связано с экономическим кризисом.
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