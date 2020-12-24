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В казанском парке «Черное озеро» открылась Арка влюбленных после реконструкции

14:29, 24.12.2020
В казанском парке «Черное озеро» открылась Арка влюбленных после реконструкции
Фото: Дирекция парков и скверов РТ (архив)

В казанском парке «Черное озеро» открыли Арку влюбленных после реконструкции. Об этом сообщила Дирекция парков и скверов столицы РТ в своем Instagram.

Фото: instagram.com/park.kzn

Арку закрыли на ремонт еще в конце июля. В августе ее отгородили для реставрации фасада.

Работы проводились в рамках третьей очереди реконструкции пространства. Рабочие укрепили фундамент буронабивными сваями и методом цементации грунта на глубине 4,75 метра. Арт-объект теперь не разрушится из-за сползания грунта.

Отметим, что в августе проводить ремонтные работы в парке «Черное озеро» в Казани доверили другому подрядчику. Как объяснили тогда в Минстрое РТ, это связано с экономическим кризисом.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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