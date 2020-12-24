Рустам Минниханов обогнал Собянина в рейтинге губернаторов России

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил национальный рейтинг губернаторов по итогам 2020 года. Рейтинг составил центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Вторую строчку рейтинга занял мэр Москвы Сергей Собянин. Тройку замыкает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: realnoevremya.ru

По мнению социолога Михаила Бочарова, Минниханов является исключением среди губернаторов.

«У нас мало губернаторов, которые действительно являются хозяевами своих территорий. Исключение — президент Татарстана Рустам Минниханов, который смог придумать тот самый альтернативный план действий в пандемию. Кстати, первый аптечный хаб «Сбер Еаптеки», который планирует в течение часа доставлять на дом необходимые лекарства, открылся в Казани при участии Рустама Минниханова и зампреда правления Сбербанка Ольги Голодец», — считает Бочаров.



Напомним, что сегодня проходит пресс-конференция Рустама Минниханова.

Ольга Плешкова