В Казани на транспортных предприятиях заменяют оборудование в автобусах

В Казани на транспортных предприятиях меняют оборудование в автобусах. Работы ожидается завершить в 1 квартале следующего года.

Технические службы заменяют отопители в салонах общественного транспорта, колодки предохранителей в блоках коммутации, генераторы, стартеры, аккумуляторные батареи. Рабочие также устанавливают пиропатроны.

Фото: kzn.ru

В ПАТП-2 на автобусах нужно заменить 231 мотор отопителя, установить 257 пиропатронов, провести ремонт электропроводки (231 соединение), подключить допоборудование. На ПАТП-4 планируется заменить 126 отопителей салонов, установить 219 пиропатронов, провести ремонт электропроводки (182 соединения).

В автобусах частных перевозчиков в основном заменяют отопители салонов и вентиляторы отопителей. Последние заменили полностью, сообщается на сайте мэрии города.

На этой неделе в комитете по транспорту предупредили казанцев об увеличении интервала движения автобусов из-за замены оборудования.

Татьяна Леухина