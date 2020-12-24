В Казани под домашний арест за развратные действия отправлен экс-чиновник Минпромторга

До 15 февраля под домашний арест помещен бывший гендиректор завода «Сафьян», бывший замглавы администрации Кировского района Казани и некогда первый замминистра промышленности и торговли РТ. Такое решение по ходатайству Следкома принял Ново-Савиновский райсуд Казани.



Как выяснило «Реальное время», бывшего чиновника, а ныне и.о. директора ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» (ВНИИР) подозревают в редком сочетании преступлений — злоупотреблении должностными полномочиями и развращении несовершеннолетней (ст. 285 и ст. 135 УК РФ).

Расследованием дела занимаются сотрудники 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, одной из специализаций которого являются дела о преступлениях в отношении несовершеннолетних.

По версии силовиков, часть работ по поверке измерительных приборов выполняли сотрудники ВНИИР, а оплата за них поступала на счет компании сына подозреваемого. В ходе оперативных мероприятий телефон фигуранта поставили на прослушку и вскрыли его активное общение с несовершеннолетней, которой не было и 15 лет.

По данным источника «Реального времени», в деле фигурирует факт отправки школьницей интимного фото с последующей оплатой этого снимка. Кроме того, на ноутбуке фигуранта обнаружили гигабайты детской порнографии.

После задержания вину экс-чиновник частично признал.